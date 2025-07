Galatea Ranzi presenta la sua Maria protagonista a Tra Sacro e Sacro Monte: “Donna rivoluzionaria e serena”

L’attrice di cinema e teatro porta in scena il testo di Erri De Luca in cui la madre di Gesù ripercorre le fasi della sua vita e le scelte fatte. Appuntamento giovedì 10 luglio

« Maria e Josef sono due rivoluzionari. Consapevoli e sereni nonostante le scelte coraggiose che hanno cambiato la storia». Galatea Ranzi, attrice di teatro e di cinema, si prepara a solcare per la prima volta il particolarissimo palcoscenico del Festival Tra Sacro e Sacro Monte.

Sarà lei la protagonista della terza serata , giovedì 10 luglio, alle ore 21 alla XIV Cappella.

Presenterà “In nome della madre” il testo scritto da Erri De Luca pubblicato nel 2006, dedicato a Miriàm/Maria di Nazaret, ragazza ebrea, poco più che adolescente che improvvisamente viene chiamata a diventare la madre del figlio di Dio, salvatore dell’umanità. Affronterà il suo destino e partorirà da sola in una stalla.

«Ciò che emerge di questa figura è la serenità, la calma interiore di Maria che ricorda la sua vita e l’importanza delle decisioni prese – commenta Galatea Ranzi – È stata capace di reagire alle cose negative, portando avanti la sua missione rivoluzionaria. Non è una figura buonista, non è un’immagine religiosa. È una donna che affascina e commuove sia i credenti sia i non credenti perchè è l’emblema dell’umanità».

Per l’attrice romana domani sarà il battesimo al Festival giunto alla XVI edizione: «Sono molto contenta di questo invito perché ci tenevo a partecipare. È una manifestazione dedicata al sacro che è poi l’origine stessa del teatro. Credo che questo mio racconto sia perfettamente in linea con lo spirito della rassegna. La regia di Gianluca Barbadori mi ha indotto a rimettere in discussione il mio approccio interpretativo di un testo. Attraverso il lavoro di confronto è emerso un modo per me nuovo di rendere il personaggio e la sua immensità».

Miriàm/Maria, ormai diventata madre, ripercorre le fasi della sua vita, dall’annuncio fino al parto del Salvatore: « È la stessa storia che ci sentiamo raccontare sin da quando eravamo bambini. Ma è una prospettiva nuova, intima, universale nella sua umanità»

Galatea Ranzi “In nome della madre”

giovedì 10 luglio alle ore 21.00

alla XIV Cappella del Sacro Monte

Costo biglietti 12,00 euro + DP

COSTO in cassa locale: 13,00 euro

Per info e biglietti https://www.trasacroesacromonte.it/