Stadio Heysel, 29 maggio: la notte più buia del calcio italiano

Il 29 maggio di ogni anno è un giorno in cui la memoria non può non tornare a quella data del 1985. A Bruxelles era in programma la finale della Coppa dei Campioni di calcio per la quale si erano qualificati i campioni in carica del Liverpool e la Juventus alla ricerca della sua prima vittoria nella competizione. Purtroppo però, quella serata passerà alla storia per la strage avvenuta sugli spalti prima del match: alla fine i morti furono 39, quasi tutti italiani travolti dalla furia degli hooligans inglesi. Il dramma toccò da vicino anche la provincia di Varese: una delle vittime infatti veniva da Taino, si chiamava Giancarlo Bruschera (nella foto in alto) ed era nato nel 1951. A lui è stato intitolato il campo sportivo del paese di origine. In questo articolo trovate i rimandi ad alcune testimonianze raccolte da VareseNews negli anni scorsi, relative alla strage dello stadio Heysel.

Claudio – Una bottiglia frantumata e tanto sangue. La strage iniziò così

Gigi – La notte prima del massacro

Roberto – Il paese fu colpito per la morte di un concittadino