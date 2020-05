Tacalaspina 2020 non si farà

Tacalaspina quest’anno non ci sarà. Gli organizzatori annunciano che l’appuntamento nel 2020, che avrebbe visto due appuntamenti e non solo uno come le precedenti edizione, è annullato. Le motivazioni sono legate all’emergenza Covid19.

Ecco la comunicazione degli organizzatori: “Il direttivo di I CARE (l’associazione organizzatrice del music street festival Ta-calaspina) è molto dispiaciuto di annunciare l’annullamento di TACALASPINA 2020, previsto per sabato 6 giugno a Besozzo, e di STACALASPINA, che avrebbe dovuto svolgersi agli inizi di settembre a Travedona.

Il quadro sanitario attuale, condizionato (e non si sa ancora per quanto) dal Coronavirus, impedisce lo svolgimento di qualsiasi manifestazione che comporti assembramento di persone. La forza del TACALASPINA è stata per anni la partecipazione del pubblico (sempre numerosissimo) e il contatto “diretto” con gli artisti. Tutto questo, al momento, non ha alcuna possibilità né di essere programmato, né tantomeno essere realizzato. TACALASPINA music street festival o si fa bene o non si fa. Piuttosto che allestire una copia sbiadita del festival è meglio non fare niente. E attendere tempi migliori in cui poter incontrare tanta gente, ascoltando ottima musica e gustando un buon cibo di strada. Un arrivederci!”.