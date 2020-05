Torna a disposizione l’ambulatorio di Senologia

Un piccolo, ma simbolico, ritorno alla normalità all’interno della comunità: il prossimo 3 giugno (dalle 16,30), mercoledì, sarà riaperto l’ambulatorio di senologia di Gemonio, uno spazio disponibile da diversi anni che però aveva subito una chiusura a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

L’ambulatorio è dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie mammarie ed è situato nel palazzo comunale di via Rocco Cellina grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e il gruppo Gemonio Donne, nato anni fa proprio con l’intento di favorire un’assistenza sanitaria territoriale a disposizione delle cittadine.

Per accedere alle prestazioni (che sono gratuite) è necessario prendere un appuntamento via telefono, contattando il numero 0332-617065; l’accesso all’ambulatorio sarà possibile solo indossando mascherina e guanti protettivi. Le responsabili ricordano alle persone interessate di portare con sé, al momento della visita tutti gli esami precedenti quali ecografie, mammografie e cartelle cliniche relative a eventuali interventi al seno. Qualora fossero necessari approfondimenti, il personale darà indicazioni e vie preferenziali per eseguirli nel più breve tempo possibile.