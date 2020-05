Viola i domiciliari tre volte in due mesi, 40enne torna in carcere

L’intensificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, finalizzati ad impedire assembramenti nei luoghi di maggiore aggregazione della città ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’individuazione e all’arresto per evasione di un cittadino originario della Repubblica Dominicana, di 40 anni, con numerosi precedenti penali e di polizia.

Lo stesso soggetto, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dallo scorso mese di marzo, era già stato sorpreso ben altre due volte, dagli agenti della Questura, in violazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, ed era stato ricondotto presso l’abitazione e deferito per evasione. Questa volta, però, l’ennesima violazione ha comportato l’aggravamento della misura detentiva e per il quarantenne dominicano si sono aperte le porte della casa circondariale di Varese.

Si è trattato dell’ennesimo intervento dei poliziotti della Questura, nella centrale piazza della Repubblica, in questi giorni di maggiore circolazione a seguito dell’allentamento delle misure di contenimento. Già pochi giorni addietro, il rispetto del divieto di assembramento nella medesima piazza era stato, più volte, oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio congiunto interforze avevano proceduto ad identificare e sanzionare amministrativamente decine di persone intente a stazionare sui gradini senza un valido motivo e, soprattutto, senza rispettare le dovute misure di distanziamento sociale.