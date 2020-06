Arcisate: frana sul Monte Rho, chiuso l’accesso al sentiero da via Manzoni

Una piccola frana caduta nei giorni scorsi dal versante arcisate del Monte Rho sta impegnando i tecnici del Comune e i volontari della Protezione civile, che da ieri stanno monitorando il punto interessato dal cedimento del terreno.

Ad accorgersi dell’accaduto alcuni residenti della zona, che nei giorni scorsi hanno sentito un forte rumore provenire dal bosco e hanno avvertito il Comune. «Abbiamo fatto un sopralluogo con la Protezione civile e abbiamo trovato la frana – spiega il sindaco Gianluca Cavalluzzi – E’ un movimento franoso non grosso, sono scesi sassi e terra dal versante a circa 300 metri dalle abitazioni ma adesso sembra tutto fermo, e soprattutto è a distanza di sicurezza dalle case. Però va monitorata per capire come può evolvere la situazione». Ai volontari della Protezione civile si sono aggiunti uomini delle Guardie forestali e dalle Guardie ecologiche che stanno tenendo d’occhio la frana.

Per precauzione è stato chiuso il sentiero che sale verso il monte Rho da via Manzoni. «Un sentiero impervio – aggiunge il sindaco – che fanno in pochi, ma che adesso è meglio tenere chiuso».

Nei prossimi giorni interverrà un geologo per una valutazione più approfondita, anche con l’ausilio di strumentazione aerea.