In arrivo temporali forti anche sul Varesotto, emessa la nuova allerta meteo

Le prime avvisaglie arriveranno anche sulla provincia di Varese a partire dalla mezzanotte di mercoledì 3 giugno, ora in cui scatterà la nuova allerta meteo per temporali forti emessa dalla protezione civile regionale.

Sulla provincia di Varese per tutta la giornata di giovedì 4 giugno sono previsti possibili temporali forti, con un’allerta moderata nella provincia ma più seria nella zona sud sul saronnese, il gallaratese e l’area dell’altomilanese.

In queste zone, oltre all’allerta moderata per temporali, è scattata infatti la sorveglianza in previsione di rischio idrogeologico e idraulico.

Le previsioni dicono che nella giornata di giovedì 4 giugno le precipitazioni saranno inizialmente concentrate sulla fascia alpina e prealpina, più intense anche a carattere di rovescio e temporale (media probabilità di temporali forti) sulla fascia di Nordovest tra Valchiavenna, Prealpi Varesine e Lariane, quindi si estenderanno diffusamente nel corso della mattinata su tutta la regione, pur mantenendo i valori più intensi sulla fascia alpina e prealpina.

Dalle prime ore del pomeriggio di domani 04/06 le precipitazioni andranno incontro ad una ulteriore intensificazione, da moderate a forti diffuse, e persistenti anche nelle ore serali. Gli accumuli più significativi sono attesi nella seconda parte della giornata di giovedì 04/06, quando le precipitazioni saranno più intense anche a carattere convettivo e temporalesco diffusamente sulla regione (in particolare sulla pianura occidentale e la fascia pedemontana orientale).