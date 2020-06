Auto ribaltata a Busto Arsizio, soccorsa una 19enne

Sono tre le auto rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Stelvio, traversa di Corso Italia, a Busto Arsizio. Proprio di fronte al parco per la vita.

Un’auto, una Fiat 500, si è ribaltata a bordo della carreggiata intorno alle 11.30. Sul posto si è recata un’ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio ed è stata soccorsa una ragazza di 19 anni che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze. È stata comunque trasportata in ospedale a Busto per controlli.

Sul posto per fare i rilievi stanno operando gli agenti della polizia locale.