Facebook lancia i pagamenti via Whatsapp

Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stato direttamente Mark Zuckerberg: è partita la sperimentazione dei pagamenti via WhatsApp. Per il momento il servizio sarà disponibile esclusivamente in Brasile e si muoverà in due direzioni. Da un lato permetterà ai privati di inviarsi somme di denaro, dall’altro consentirà alle piccole attività di utilizzare le chat come canale di vendita.

Le transazioni si baseranno su Facebook Pay, la piattaforma che Facebook, proprietaria di WhatsApp, ha lanciato lo scorso anno. Gli utenti dovranno agganciare il proprio conto corrente all’applicazione e potranno autorizzare le transazioni attraverso le impronte digitali o un codice numerico a sei cifre.

WhatsApp Pay, questo il nome scelto per la nuova funzione, è al momento gratuita per gli utenti. Saranno le aziende che lo utilizzeranno a versare una commissione sulle somme ricevute. Per valutare il potenziale impatto dell’introduzione dei pagamenti tramite WhatsApp basti pensare che a gennaio l’applicazione acquistata da Facebook per 19 miliardi di dollari ha raggiunto i 2 miliardi di utenti nel mondo.