L’onorificenza di Mattarella a Don Fabio, il prete di Gallarate che ha scelto di tornare in corsia contro Covid-19

Don Fabio Stevenazzi, il prete del direttivo della Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate che nel mezzo dell’emergenza da Coronavirus ha scelto di tornare a fare il medico presso l’ospedale di Busto Arsizio, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’impegno di Don Fabio è stato riconosciuto dal Quirinale all’interno di un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus.

I riconoscimenti, che Mattarella ha attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali.

Don Fabio Stevenazzi è laureato in medicina, era medico ma aveva scelto di dedicare la sua vita a Dio e agli altri, ma come prete ha deciso di mettersi a disposizione nei giorno dell’emergenza tornando in corsia. È originario di Lozza, oggi sacerdote a Gallarate dopo un precedente incarico a Somma Lombardo.