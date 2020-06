In memoria di Antonia Gigliotti Bruno

Varesenews vuole rendere omaggio a chi se n’è andato in silenzio, senza un momento in cui elaborare il lutto, la possibilità di dirsi ciao. Per questo abbiamo aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi. Per partecipare potete scrivere qui. Il servizio è gratuito.

In ricordo di Antonia Bruno ved. Gigliotti

27.12.1923 – 03.04.2020

Sono passati ormai 2 mesi da quella sera in cui il Signore che hai tanto pregato in vita ha deciso di chiamarti a Sè.

Inutile dire che hai lasciato un vuoto tremendo, incolmabile.

Manca tutto di te.. I tuoi sorrisi, i tuoi baci, i tuoi abbracci, la tua saggezza, i tuoi consigli e perché no, anche le tue sgridate.

Sei stata una donna fantastica.

Hai visto intere generazioni andare avanti.

Se diventata mamma, nonna, nonna bis e anche nonna tris.

Hai costruito una bella famiglia allargata intorno a te.

Hai lottato con tutte le tue forze fino all’ ultimo per conoscere le pronipoti tanto attese.

Sei riuscita a tenerle in braccio entrambe e a guardarle negli occhi trasmettendo loro tutto il tuo amore.

Te ne sei andata in piena pandemia, in un periodo storico molto strano, dove sono vietate le dimostrazioni d’affetto che tu tanto amavi.

Avresti meritato di lasciare questa vita in modo diverso.

La vita è stata irriconoscente con te.

Tu che hai dato tanto a tanti non meritavi di andartene senza tutta la tua adorata famiglia al tuo fianco.

Non un ultimo saluto.

Non un funerale.

Meritavi un saluto davanti a quel Dio che hai amato e pregato tanto.

Grazie per tutto.

Grazie per tutto quello che ci hai insegnato.

Grazie per essere parte di noi, per essere stata parte della nostra bella famiglia.

Grazie per essere stata la nostra Totonna.

Con te se n’è andata una parte di noi, la parte più bella.

Proteggi il nostro cammino dal cielo, come hai sempre fatto dalla terra.

Ti amiamo e ti ameremo per sempre.

La tua bella famiglia.