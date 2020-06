Nubifragio, Cosentino: “Tavolo per evitare altre esondazioni“

“La giornata di ieri ha messo a dura prova l’Alto Varesotto ma grazie alla protezione civile, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia non ci sono stati feriti o vittime. Ho effettuato alcuni sopralluoghi in Valganna e nei comuni limitrofi per rendermi conto di persona della situazione e mi sento di dire che alcune esondazioni potranno essere evitate con interventi di prevenzione ordinari: la SS233 – “la Valganna” – è stata chiusa perché c’erano alcuni corsi d’acqua che passavano in mezzo alla carreggiata, sono andato a vedere da dove partivano e mi sono accorto che con alcuni accorgimenti probabilmente poteva essere evitata la chiusura. Sicuramente non vale la stessa cosa per situazioni più gravi accadute in altri comuni.”

Dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino (residente nell’alto varesotto) e continua

“E’ indispensabile fare una valutazione accurata di tutte le criticità, individuare le priorità, capire quanti fondi sono a disposizione e stabilire chi fa cosa. Solo così si potranno diminuire i rischi legati ai nubifragi. Ho già chiesto formalmente alla Protezione Civile della Provincia, nella persona del consigliere provinciale delegato Alberto Barcaro, di convocare una riunione con tutti gli enti preposti (in primis Prefettura, Comunità Montane e Regione Lombardia).”