Ortodonzia invisibile: cos’è, quando serve

Negli ultimi decenni molto è stato fatto in ambito ortodontico. L’ortodonzia si occupa del corretto allineamento dei denti; se un tempo gli interventi ortodontici erano fatti quasi esclusivamente sui bambini, oggi spesso si interviene anche sugli adulti, con ottimi risultati. In linea generale quando si parla di ortodonzia si pensa subito ai cosiddetti “apparecchi dentali”, in metallo o plastica, ben visibili sul sorriso di chi li indossa. Oggi sono disponibili anche accessori del tutto invisibili, che permettono di perfezionare il posizionamento dei denti, senza che “l’apparecchio” si faccia notare eccessivamente.

Quando serve

L’ortodonzia invisibile consiste nell’utilizzare nuovi metodi per il riposizionamento dei denti. Questo tipo di pratica è oggi diffusa e facile da attuare; ovviamente non è adatta a tutti i casi di mal occlusione dentale o di imperfetto allineamento. Per sapere se ci si può avvalere dell’ortodonzia invisibile e risiedi nella provincia di Varese, puoi ricorrere al web consultando l’elenco dei dentisti di Varese, dove poter selezionare il dentista giusto in relazione alle singole specializzazioni. È infatti il dentista a dover fare una corretta valutazione del singolo caso, per poi consigliare l’applicazione di apparecchi ortodontici tradizionali, o al loro posto i cosiddetti alligner.

Come si interviene

Il riposizionamento dei denti si pratica forzandoli lentamente, in modo che si posizionino all’interno dell’arcata dentale in maniera perfettamente allineata. Questo consente di ottenere un sorriso perfetto, ma non si tratta di una questione puramente estetica. I denti non allineati infatti portano necessariamente a delle difficoltà nel morso e nella corretta chiusura della bocca. Una mal occlusione si può ripercuotere sull’intero organismo, anche dal punto di vista muscolo scheletrico. L’ortodonzia invisibile è una tecnica che sostituisce completamente gli apparecchi ortodontici metallici con mascherine in materiale plastico, completamente trasparenti, che si indossano sui denti con la massima praticità.

Cos deve fare il paziente

Le mascherine sono solitamente due, una per ogni arcata dentale; chiaramente le soluzioni sono del tutto personalizzate, quindi ci sono anche pazienti che indossano un singolo allineatore, questo il nome tecnico delle suddette mascherine. Non sono fissate ai denti, ma rimangono in posizione grazie alla loro conformazione, completamente ergonomica e su misura. Le si indossa per tutto l’arco del giorno; si possono pero togliere per lavarsi i denti, o nelle situazioni in cui sia necessario farlo. Solitamente poi si interviene periodicamente, di solito ogni 15 giorni, per sostituire gli allineatori, in modo da spostare i denti forzandoli delicatamente, ma con una certa fermezza.

I risultati

I risultati dell’ortodonzia invisibile sono simili a quelli dell’ortodonzia tradizionale. Le tempistiche differiscono di molto da un paziente all’altro, ma solitamente i primi risultati si fanno vedere in fretta. C’è poi da considerare il fatto che l’invisibilità degli allineatori consente di indossarli anche a chi desidera avere sempre una spetto perfetto e un sorriso piacevole. Questo permette a molti adulti di intervenire sulle mal occlusioni, anche a coloro che non si sono mai avvicinati all’ortodonzia, per timore di dover indossare a lungo il classico apparecchio metallico. Gli allineatori danno molti meno problemi anche da altri punti di vista, li si può infatti togliere per pulirli dopo aver mangiato; non sarà necessario acquistare particolari spazzolini o scovolini, come invece si fa quando si indossa un apparecchio tradizionale.