Riapre la biblioteca civica, 400 libri chiesti in prestito in una settimana

A Varese, la prima settimana di riapertura della Biblioteca civica di via Sacco dopo il lockdown ha visto 181 varesini prenotare 404 volumi.

Le prenotazioni hanno visto funzionare le precauzioni di sicurezza con prenotazioni online, via mail o al telefono e ritiri su appuntamento. Bene continua però anche a fare il servizio e-book: nel mese di maggio sono stati 922 i libri scaricati.

«Nell’organizzare in modo nuovo il servizio di prestito – spiega Francesco Spatola, presidente della commissione Cultura di Palazzo Estense – siamo riusciti a garantire un’adeguata efficienza preservando la sicurezza di tutti. I primi riscontri da parte degli utenti sono stati positivi, con il personale che, oltre a spiegare loro le nuove modalità, li ha tante volte guidati nella ricerca delle letture desiderate».

I numeri nel dettaglio vedono 55 persone che hanno prenotato i loro libri al telefono, 76 via email e 50 con il catalogo online. Quindici sono state, invece, le richieste di ricerca via mail e i conseguenti invii di scansioni.

Per quanto riguarda la MediaLibraryOnLine, il servizio di prestito via ebook, il mese di maggio ha fatto registrare 285 utenti unici e 55 nuove iscrizioni. Da segnalare in particolare le consultazioni del Corriere della Sera, che sono state 405 per 49 utenti unici; e quelle delle risorse “open” 82 per 71 utenti unici.

PRENOTARE I LIBRI: COME FARE

Per prenotare i volumi della Biblioteca è necessario telefonare al numero 0332.255274 o allo 0332.255273, inviare una mail a biblioteca@comune.varese.it o consultare direttamente il catalogo online sul sito www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACVA/. A ciascun utente, dopo la prenotazione, verrà dato un appuntamento con giorno e orario in cui recarsi in via Sacco per l’effettivo ritiro.

Per quanti consultano il catalogo su internet, una volta scelto il libro, è possibile cliccare sul link “Servizio Biblioteche online”, che rimanda al sito di Regione Lombardia. L’utente già iscritto può utilizzare le credenziali degli altri servizi regionali, mentre il nuovo utente dovrà accreditarsi per ottenere i codici di accesso. Con username e password si può quindi accedere a una pagina con il link per la prenotazione.

La Biblioteca di via Sacco è aperta dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45. Tutti i prestiti attualmente in corso sono in ogni caso prorogati fino al 18/06/2020.

COME PRENOTARE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

Anche per il ritiro di libri dalla Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari” di via Cairoli è necessario richiedere un appuntamento; in questo caso occorre però scrivere a biblioteca.ragazzi@comune.varese.it e indicare i volumi desiderati. La ricerca può essere effettuata anche in questo caso dal catalogo on-line della biblioteca sul sito www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACVA/.

Il servizio di prestito e-book per bambini, ragazzi e adulti, da ultimo, resta come detto attivo sulla MediaLibraryOnLine del Comune di Varese

—