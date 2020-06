Ruba un carrello della spesa solidale, Broglia: «Spero ne abbia bisogno»

Rubato un carrello della spesa solidale, colmo di alimenti per le famiglie in difficoltà, al Gigante di Castellanza. Ad accorgersi dell’increscioso episodio sono stati i volontari della Mensa del Padre Nostro che ogni settimana, più volte alla settimana, ritirano i beni di prima necessità lasciati nel carrelli solidali dai castellanzesi per chi ha bisogno in questa emergenza sanitaria, diventata anche economica.

«Quella mattina – racconta il referente dell’associazione, Adriano Broglia – il personale del supermercato ci ha chiesto come mai avessimo già ritirato la spesa del carrello, ma nessuno di noi era stato sul posto» Qualcuno, senza farsi notare, è riuscito ad uscire dal supermercato con la spesa destinata ai bisognosi e ad appropriarsene: «Mi auguro solo che questa persona abbia avuto necessità degli alimenti rubati – commenta Broglia – ma è proprio per chi ha bisogno e non riesce a pagare la spesa in autonomia che ci sono associazioni come la nostra che raccoglie e distribuisce beni alimentari grazie alla generosità di tantissimi cittadini». In questi tre mesi di emergenza sanitaria la mensa del padre nostro ha aiutato 151 famiglie e adesso scarseggiano alcuni beni alimentari