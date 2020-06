Si liberano della droga prima del controllo ma poi tornano a cercarla e scatta la denuncia

Riesce a liberarsi del “fumo” e della “coca” prima di essere fermato dalla Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio, ma poi torna a cercare la droga e viene sorpreso e denunciato. Erano circa le 16,00 di martedì scorso quando la pattuglia della Polizia di Stato di Busto Arsizio, in via Muratori, ha incrociato un’auto con tre uomini a bordo, vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine.

Agli agenti hanno fermato la vettura intenzionati a controllarne gli occupanti ma, prima che questi si fermassero, hanno notato che il braccio del passeggero anteriore si sporgeva dal finestrino come per buttare qualcosa. Il controllo dei tre, esteso all’abitacolo del mezzo, non ha permesso di trovare altro che una bustina di cellophane con tracce di polvere bianca, non sufficiente a contestare qualche infrazione ai tre.

La ricerca nei dintorni non ha consentito di recuperare quanto si sospettava che il passeggero avesse gettato, anche per la presenza di un prato la cui vegetazione ben si prestava a nascondere oggetti di piccole dimensioni. I sospetti dei poliziotti sono stati però confermati cinque ore dopo quando, transitando nuovamente in zona, la pattuglia ha nuovamente incrociato gli stessi personaggi intenti a frugare tra la vegetazione del prato.

Le nuove ricerche, circoscritte all’area nella quale gravitavano i sospetti, questa volta ha fatto ritrovare un sacchetto con all’interno altri due involucri, uno con circa dieci grammi di hashish e l’altro con un grammo di cocaina. Per il passeggero è scattata la denuncia.