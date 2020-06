Tempo estivo e qualche nuvola nel fine settimana

Il bel tempo estivo continuerà fino alla metà della prossima settimana grazie all’alta pressione che si estende stabilmente sul Mediterraneo e sull’Italia secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Tuttavia corpi nuvolosi in transito a Nord delle Alpi mantengono un po’ di instabilità sui rilievi con possibilità di qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi.

Venerdì sarà abbastanza soleggiato con nuvole irregolari in dissoluzione di primo mattino. Dal pomeriggio nubi torreggianti su Alpi e Prealpi con alcuni temporali, soprattutto verso sera ma raramente in pianura. Temperature massime in leggero rialzo rispetto al giorno precedente.

Sabato bel tempo estivo, soleggiato e caldo. Nuvole cumuliformi pomeridiane sui rilievi con qualche rovescio o temporale isolato in montagna. Altrove asciutto. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo. Un poco afoso sulla pianura.

Domenica soleggiato e caldo, con annuvolamenti su Alpi e Prealpi dal pomeriggio con possibilità di temporali sui rilievi, soprattutto verso sera e su Ossola, Verbano, Ticino e Lario. Temperature stazionarie, caldo un poco afoso sulla pianura.