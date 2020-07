Andrea Crugnola, weekend a due volti: un ritiro e una vittoria

Malissimo al sabato, benissimo alla domenica: Andrea Crugnola archivia il primo appuntamento con il Campionato Italiano Rally (CIR) con un bilancio dal segno opposto. Il “Roma Capitale”, rally valido anche per il campionato europeo, ha prima respinto il pilota varesino della Citroen per poi riabilitarlo 24 ore dopo.

Potenza della formula: il “Roma Capitale” infatti era suddiviso in due gare distinte per quanto riguarda il campionato tricolore e così la Citroen C3 di classe R5 con a bordo Crugnola e Pietro Ometto (foto AciSport) ha potuto ripartire (e vincere) domenica dopo un sabato da dimenticare. Il 31enne di Calcinate del Pesce è infatti uscito rovinosamente di strada all’inizio della prima prova speciale, a lungo interrotta proprio per rimuovere la sua vettura.

A quel punto, mentre il principale avversario in chiave tricolore Giandomenico Basso (con Lorenzo Granai, su Vw Polo) andava a prendersi il primo successo stagionale nel CIR, meccanici e tecnici del team F.P.F. Sport si sono messi al lavoro per restituire la C3 perfettamente funzionante a Crugnola e Ometto in vista della Gara2 di domenica. Risultato centrato: l’equipaggio ha ripagato alla grande gli sforzi del box vincendo sei delle nove speciali disputate, prendendo il comando della gara dopo la sesta PS e mantenendosi in testa sino al termine. Basso, però, è arrivato secondo e quindi la rincorsa al titolo italiano inizia in salita per Crugnola che ora darà appuntamento al Ciocco per il prossimo 23 agosto.

Chi invece torna da Roma con le proverbiali pive nel sacco è Damiano De Tommaso, chiamato in extremis al volante della Skoda Fabia Evo2 della DP Autosport accanto al navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi. Un’uscita di strada prima ancora di iniziare il rally (nello stage di qualificazione), causata dalla ghiaia portata sulla sede stradale dagli altri concorrenti, è costata carissima: sospensione danneggiata e ritiro.

A Roma ha preso il via anche un terzo varesino, il giovane gaviratese Riccardo Pederzani impegnato con una Ford Fiesta R2B del team MS Munaretto insieme a Edoardo Brovelli. L’obiettivo era quello di muovere la classifica nel CIR Junior, con Pederzani che ha ottenuto due quinti posti nella propria categoria.

A livello generale, il Rally Roma Capitale è stato vinto da un equipaggio russo, quello composto daAlexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev su Citroen C3 R5; podio anche per Basso-Granai (a 16″1) e per Oliver Solberg e Aaron Johnston (Volkswagen Polo R5) a 1’03″2.