Azione civica e Furio Artoni si presentano alla città di Luino

«Azione civica per Luino e frazioni si vuole presentare come una lista per amministrare Luino con un progetto a lunga scadenza .Riqualificare le frazioni,progetti innovativi e idee per far di Luino il nostro sogno». Così il candidato a sindaco Furio Artoni commenta la nascita della lista civica che si pone l’obiettivo di occuparsi dei diversi aspetti della vita cittadina: «Cultura, arte, spettacoli, conferenze, concorsi, aiuti ai commercianti e ristoratori con idee nuove. Tutela dell’ambiente e del territorio con interventi decisivi per rendere Luino una città modello».

«Abbiamo pensato anche ad una eventuale nuova emergenza – aggiunge Artoni – organizzando una squadra di lavoro in grado di fronteggiare al meglio la situazione. Forze dell’ordine,volontari per aiuti,psicologi, personale sanitario e soprattutto belle persone. E poi tecnici, sportivi persone attive nel volontariato. Tutte competenze messe a disposizione della nostra amata Luino. L’onesta, la trasparenza ed il rispetto dei ruoli e delle competenze».

«Siamo a fianco di Luino, delle fasce deboli e delle necessità conseguenti. La nostra lista si vuole muovere insieme alla città con idee e iniziative che coinvolgano il maggior numero di persone. Venerdì 31 alle 20,30 a palazzo Verbania ci saranno novità interessanti e si discuterà della nostra Luino. Con la presentazione dei candidati.

Azione per un progetto luinese ,azione per una tutela e sicurezza,azione per migliorare la nostra città, azione per dare voce ai giovani e alla cultura..Azione civica per Luino e frazioni».