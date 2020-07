Cade dalla bici nel bosco. Recuperato dai vigili del fuoco

( immagine di repertorio)

Un uomo di 52 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi in un bosco di Tradate. L’uomo, in sella alla bicicletta si era inoltrato nella pineta limitrofa a via castelnuo0vo. Ha perso però il controllo del mezzo cadendo a terra e procurandosi delle ferite alle gambe.

Impossibilitato a muoversi, è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco intervenuti per recuperarlo e trasportarlo sulla strada.

Affidato al personale dell’ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Tradate in codice giallo.