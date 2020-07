Castellanza, riqualificate le rotatorie sulla Saronnese

Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Così si potrebbe definire l’opera di riqualificazione delle rotatorie sulla ex SS. 527, la Saronnese, all’altezza degli incroci con via Bettinelli /via Milano e corso Matteotti/via per Legnano che si trovano all’ingresso di Castellanza. Infatti, grazie ad un accordo di sponsorizzazione le due aree verdi sono state riqualificate da Autotorino spa, presente da oltre 55 anni nel settore della vendita di automobili con 52 sedi in tutto il nord Italia di cui una, a Castellanza, in via don Minzoni.

L’accordo, che ha la durata di 9 anni, prevede la realizzazione e manutenzione delle rotonde con aree verdi ed essenze arboree, a fronte di spazi per la pubblicizzazione dell’attività. Vista la posizione delle due rotonde, si è deciso anche aggiungere la scritta di benvenuto nella Città di Castellanza, particolarmente apprezzata in un sondaggio effettuato dall’amministrazione comunale, offrendo così un significativo biglietto da visita a chi entra o transita sul territorio cittadino.

Questa mattina, martedì 28 Luglio, le due rinnovate rotatorie sono state ufficialmente consegnate alla città di Castellanza alla presenza del sindaco, arch. Mirella Cerini, del Marketing Manager di Autotorino spa, dott. Michele della Cagnoletta, e del responsabile della filiale di Castellanza, Andrea Beppato.

«Sono veramente contenta dell’ottimo lavoro di riqualificazione fatto da Autotorino– dichiara il sindaco Cerini – che si è dimostrata disponibile a recepire le nostre indicazioni per rendere molto più gradevoli le due aree verdi. Questa è la dimostrazione che la collaborazione tra pubblico e privato, se ben gestita, può dare buoni frutti. Desidero ringraziare Autotorino perché si è fatta completamente carico dei costi dell’intervento grazie ad un accordo di sponsorizzazione. Un altro tassello a completamento del programma della nostra amministrazione, ora Castellanza ha un bel biglietto da visita in un punto strategico del territorio».

“A noi della filiale Autotorino di Castellanza ha fatto piacere partecipare a questo progetto di riqualificazione, che dà un rinnovato messaggio di benvenuto a chi entra nella nostra città” così Andrea Beppato, responsabile della filiale Autotorino Hyundai di Castellanza, saluta l’inaugurazione del restyling urbanistico che ha interessato le rotatorie sulla Saronnese. «Autotorino è di casa a Castellanza da 5 anni e ci sentiamo davvero parte di questa Città. Ogni filiale del nostro Gruppo è animata da persone che hanno a cuore la comunità in cui vivono e lavorano; per questo abbiamo sostenuto qui, nel tempo, numerose iniziative di aggregazione, sportive e sociali. Quella di oggi ha un valore speciale e per questo siamo onorati e felici di aver potuto affiancare il Comune nella sua realizzazione».