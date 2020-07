Cinema, incontri e serate: parte questa sera “Estate a Varese”

L’estate varesina entra nel vivo. Da questa sera partono i tantissimi eventi che coinvolgeranno l’intera città con un programma di iniziative adatte a tutti i gusti e a tutte le età del pubblico. Saranno coinvolti il centro storico e i quartieri, il Sacro Monte e la Schiranna, senza dimenticare i parchi della Città Giardino. Tre le parole chiave dell’Estate varesina 2020: sinergia, natura e sicurezza. Tutti gli appuntamenti, infatti, si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle normative per il contrasto alla pandemia da coronavirus.

Si parte questa sera, mercoledì 1 luglio con le Sere FAI d’Estate alle ore 19.00 nella splendida Villa Panza. Per informazioni www. fondoambiente.it.

Sempre questa sera partirà anche Esterno Notte 2020 sotto la tensostruttura montata ai Giardini Estensi. Il programma prevede per questa sera un omaggio per i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi con la proiezione de LO SCEICCO BIANCO nella versione restaurata dal progetto “Il Cinema Ritrovato” della Cineteca di Bologna. Lo spettacolo sarà alle ore 21.30. Per informazioni www.filmstudio90.it

Domani, giovedì 2 luglio, sarà la volta dell’undicesima edizione di “TRA SACRO E SACRO MONTE” con il doppio spettacolo alle ore 19.00 e alle 21.30 sulla Terrazza del Mosè a Sacro Monte Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare su www.trasacroesacromonte.it

Venerdì 3 luglio invece la rassegna Esterno Notte proporrà il film 18 REGALI di Francesco Amato. Saranno presenti il regista e le costumiste del film. Spettacolo alle ore 21.30 sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi. www.filmstudio90.it

Sabato 4 luglio invece si potrà andare alla scoperta del parco di Villa Toeplitz grazie all’iniziativa i #SCOPRIVARESE. La prima visita sarà alle ore 15.30 e la seconda alle ore 17.00. Informazioni e prenotazione su guideabilitatevarese@gmail. com o 393.8423949.

Sempre sabato sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi la rassegna Esterno Notte 2020 propone “CENA CON DELITTO – KNIVES OUT” di Rian Johnson. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30. Il programma completo è consultabile su www.filmstudio90.it.

Da sabato 4 luglio a mercoledì 30 settembre al Camponovo del Sacro Monte si potrà ammirare la mostra dell’associazione Liberi Artisti della provincia di Varese “SOGNO D’ESTATE 2020”. Orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Apertura infrasettimanale su richiesta a bernasconianna@alice.it o al 349.7845069.

Questo weekend poi torna anche la 39° Rassegna d’arte del borgo di Penasca di San Fermo L’edizione di quest’anno, in programma sabato 4 a domenica 5 luglio, che avrebbe dovuto svolgersi come di consueto per le vie dell’antico borgo, si terrà in modalità virtuale a causa dell’emergenza Covid-19: le opere degli artisti saranno esposte sulla pagina Facebook Penasca di San Fermo un borgo da riscoprire, seguendo il percorso della piantina del borgo come avrebbe dovuto essere nella realtà. La rassegna sarà inaugurata il 4 luglio con la Collettiva “Penasca celebra le Alpi di Lombardia”, cui seguirà la pubblicazione giorno per giorno delle opere dei singoli artisti lungo il percorso classico. Evento organizzato dal Gruppo Culturale “Amici di San Fermo”

Domenica 5 luglio sarà la volta di INDAGINI AL MUSEO, curiosi stemmi e nobili famiglie. Iniziativa per i bambini dai 6 ai 10 anni in programma alle ore 15.00 presso il Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese. La prenotazione obbligatoria al 366.4774873 o info@sacromontedivarese.it. Informazioni su www.sacromontedivarese.it.

Domenica 5 luglio infine Esterno Notte 2020 proporrà il film 1917 di Sam Mendes. Spettacolo in programma alle ore 21.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi di via Sacco a Varese.