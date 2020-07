Crugnola e De Tommaso scatenati: i varesini dominano il Rally del Casentino

Dominio assoluto dei piloti varesini al Rally del Casentino, la prima gara di rilevanza nazionale dopo il lockdown, tappa di apertura del campionato IRCup e appuntamento al quale hanno preso parte numerosi nomi importanti, intenzionati a preparare sulle strade aretine una stagione che si preannuncia breve ma molto intensa.

Gradino più alto del podio per Andrea Crugnola, da Calcinate del Pesce, davanti a Damiano De Tommaso da Brebbia, unico a tenere testa al vincitore, a strappargli una prova speciale, la quarta e a chiudere con un distacco basso, 21″1 al termine della gara. Agli altri non è rimasto che applaudire, nonostante in gruppo degli avversari fosse di alto livello: terzo a 40″ Andolfi, giovane ma già con solida esperienza anche nel Mondiale, quarto lo sloveno Abvelj, quinto Porro sull’unica vettura Wrc iscritta, finito però a 1’15” dal leader della corsa.

Crugnola ha fatto gara di testa fin dal principio, a bordo della Citroen C3 R5 della F.P.F. Sport che lo accompagnerà anche nel Campionato Italiano 2020: insieme a Pietro Ometto, il 32enne varesino ha imposto ritmi alti, superando di misura prima Felice Re e poi Andolfi nelle due brevi PS di apertura e quindi allungando il vantaggio nella “Crocina 1”, il tratto cronometrato più lungo (oltre 22 chilometri) del rally aretino.

A quel punto si è iniziato a capire il principale rivale di Andrea sarebbe stato De Tommaso: il 24enne campione di IRCup in carica ci ha messo poco a prendere confidenza con la nuovissima Skoda Fabia R5 della DP Autosport, vettura arrivata a poche ore dal via. Insieme a Patrick Bernardi – binomio nuovo di zecca – Damiano ha iniziato a tallonare il leader della classifica, superandolo anche nella PS4 anche se di soli 6 decimi, unica “concessione” di Crugnola ai rivali.

«Sono contento di come sia andata: abbiamo fatto una bella gara contro avversari forti come Damiano o Andolfi – ha detto Crugnola al termine del “Casentino” – Il nostro obiettivo era quello di fare alcune prove in vista del “Roma Capitale“, prima tappa del CIR: siamo concentratissimi su quell’obiettivo e ci teniamo a fare bene lì. Di sicuro è stato un bel rientro, una vittoria che ci fa ripartire bene e per questo ringrazio la squadra, gli sponsor e la Pirelli».

«Siamo arrivati qui senza nemmeno un metro di test, con una macchina nuovissima: la squadra è stata eccellente e ha fatto il tutto per tutto per darci una vettura performante – è il commento di De Tommaso – Abbiamo provato a dare il meglio subito, poi ho capito che ero io a dovermi adattare alla Fabia ed è venuto fuori il miglior risultato possibile per questa volta, anche perché Andrea è stato velocissimo».

Ora, come accennato, Crugnola si lancerà nell’avventura del CIR, la massima competizione tricolore di cui è vicecampione in carica. De Tommaso invece resta in attesa: il 2020 doveva essere l’anno del ritorno al Mondiale (nella categoria Wrc3) attualmente congelato. Ma chissà che questo risultato al “Casentino” non possa aprirgli qualche porta importante.