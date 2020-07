“Dove preferite il mercato?” I risultati del sondaggio di Sesto2030

Viale Lombardia o Centro storico? Negli ultimi mesi ha fatto discutere la nuova posizione del mercato di Sesto Calende, spostato temporaneamente in Viale Lombardia all’inizio della “fase 2” per poter riaprire in sicurezza a tutte le categorie merceologiche. Una soluzione, quella di cambiare location al mercato del mercoledì, che, inevitabilmente, ha trovato spazio anche tra i banchi del consiglio comunale sestese dove i gruppi delle minoranze Insieme per Sesto e Sesto2030 hanno presentato una serie di mozioni e interpellanze.

In virtù di quello che sarà la futura collocazione del mercato, che al momento si svolge ancora in Viale Lombardia, il gruppo Sesto2030 ha organizzato un sondaggio “consultivo”, conclusosi ieri, martedì 7 luglio, in cui veniva chiesto ai cittadini, 301 i partecipanti (un numero che corrisponde a circa il 18% degli utenti medi, ndr), quale delle due ubicazione preferissero e i motivi della scelta.

«Con il sondaggio a cui hanno partecipato più di trecento persone – un numero considerevole, anche se non possiamo dire se possa rappresentare un campione statisticamente significativo -, si approfondisce il genere e l’età dei frequentatori del mercato, oltre che le abitudini dei clienti dei banchi e le criticità delle due sedi» spiega il gruppo Sesto2030, che ha pubblicato un’analisi dei dati sulle proprie pagine social.

Alla domanda riguardo la collocazione preferita, il 64,5% degli intervistati ha risposto di preferire ancora il “vecchio mercato” in Centro, mentre il 27,9% la nuova sede di Viale Lombardia. Stando ai dati raccolti dal sondaggio, per i partecipanti i motivi che fanno pendere la bilancia a favore del mercato in Centro sono la bellezza del luogo, una maggiore socialità e la possibilità di svolgere in Piazza altre commissioni. Questi aspetti hanno “di riflesso” scomodità legate a parcheggi e il minore spazi tra banchi, più facili da garantire invece in Viale Lombardia dove tuttavia sono stati segnalati svantaggi come la mancanza di servizi igienici o di riparo in caso di pioggia.

«Se si manterrà in centro – sinterizzano i due consiglieri Alessandra Malini e Simone Danzo valutando le risposte ricevute – bisognerà occuparsi dei parcheggi e del distanziamento tra i banchi, se si sposterà in via Lombardia i punti su cui lavorare saranno i servizi igienici ma anche cercare un legame con commissioni e socialità».

«Doniamo questo lavoro alla giunta del sindaco Buzzi a cui spetterà prendersi la responsabilità della decisione ultima . conclude il comitato -. I dati permettono di individuare le criticità e le esigenze dei fruitori del mercato, di modo che qualsiasi sia la sede definitiva siano ben noti gli aspetti da migliorare e quelli da garantire perché considerati caratteristiche molto importanti per gli utenti. All’amministrazione toccherà scegliere tra tradizione o comodità, senza dimenticare le esigenze degli anziani e l’impatto sull’afflusso turistico. Auspichiamo quindi che questi dati servano come base per decisioni concrete che permettano, in ogni caso, un salto di qualità per il tanto amato mercato sestese».

I Dati del sondaggio: