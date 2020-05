Il mercato di Sesto riapre all’insegna della sicurezza

Buona affluenza ma soprattutto ottimo rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento. Martedì mattina il mercato di Sesto Calende ha riaperto all’insegna della sicurezza nella sua nuova sede temporanea in via Lombardia di fronte al campo sportivo.

L’area del mercato è stata delimitata con una sola entrata e una sola uscita. La polizia locale insieme alle altre forze dell’ordine è stata incaricata di controllare gli ingressi, monitorare la temperatura dei clienti e il rispetto delle norme sanitarie. Un lavoro di squadra importante che ha permesso lo svolgimento del mercato settimanale nel rispetto di tutte le misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo il rischio di contagio.

«Siamo estremamente soddisfatti – commenta l’assessore alla sicurezza e alla Polizia locale di Sesto Calende Enrico Boca – per la bella collaborazione che si è sviluppata tra le forze dell’ordine, ma soprattutto per l’ottimo senso civico dei nostri cittadini. Anche gli espositori sono stati soddisfatti dall’affluenza di clienti».

Nei giorni scorsi, però, alcune persone si erano lamentate della scelta di allestire il mercato fuori dal centro storico. «La nostra priorità – spiega Boca – è garantire la sicurezza. Fare il mercato in centro non sarebbe stato possibile. Dopo lunghi sopralluoghi e misurazioni abbiamo scelto la zona di via Lombardia perché era quella che offriva le migliori garanzie di sicurezza».

«Finché ci sarà questa emergenza – aggiunge Boca – il mercato rimarrà in via Lombardia. Se nelle prossime settimane il Governo dovesse decidere di allargare la partecipazione ai mercati anche ad altri espositori oltre a quelli di generi alimentari, a Sesto Calende abbiamo già studiato in che modo allargare l’area del nostro mercato per ospitare i nuovi banchi».