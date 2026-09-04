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Incidente sulla statale a Induno Olona, tre feriti e code verso la Valganna

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 60 anni, una donna di 74 e un uomo di 82. Tutti e tre sono stati soccorsi in codice giallo, quello di media gravità

elisoccorso

Traffico in tilt all’imbocco della Valganna dopo un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11.40 di questa mattina a Induno Olona, lungo la strada statale 233 Varesina.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 60 anni, una donna di 74 e un uomo di 82. Tutti e tre sono stati soccorsi in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, con l’elisoccorso decollato da Como, oltre ai vigili del fuoco di Varese e ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, al momento non ancora chiarita.

Le operazioni di soccorso stanno avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità. Si registrano lunghe code in entrambe le direzioni nei pressi dell’imbocco della Valganna, con rallentamenti che si estendono sia verso Varese sia in direzione Ganna e Cunardo. Chi deve muoversi in zona è invitato a valutare percorsi alternativi almeno fino al termine dei rilievi e alla rimozione dei mezzi.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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