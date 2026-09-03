Arte e inclusione: a Sesto Calende sbarca “Terra in Cielo”

La mostra d’arte collettiva “Terra in Cielo” fa tappa a Sesto Calende dal 6 al 13 settembre 2026. L’esposizione, allestita negli spazi della Sala Cesare da Sesto in piazza Giuseppe Mazzini 16, raccoglie le opere realizzate dagli ospiti della struttura Casa di Marina insieme all’artista terapista Anna Luoni e all’artista ceramista Tino Sartori, con il patrocinio del Comune di Sesto Calende.

Un percorso espressivo che si apre alla città

Dopo diverse tappe espositive sul territorio, il progetto arriva sulle sponde del Ticino per condividere con il pubblico un cammino artistico e umano. Per gli ospiti di Casa di Marina la mostra rappresenta un traguardo significativo: un’occasione per rendere visibile un percorso fatto di esperienze, incontri, emozioni e possibilità di esprimersi, dando pieno valore a quanto è stato vissuto e creato insieme all’interno dei laboratori.

Portare queste produzioni al di fuori degli spazi quotidiani della struttura significa aprirsi alla comunità cittadina. L’iniziativa offre a un percorso personale e collettivo l’opportunità di incontrare nuovi sguardi e nuove persone, trasformando l’esposizione in un momento condiviso di bellezza, incontro e partecipazione.

L’inaugurazione e gli orari di visita

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 6 settembre 2026 a partire dalle ore 17:00. Il momento di apertura sarà accompagnato dagli interventi musicali di Marilena Anzini e Chiara Pettenuzzo, seguiti da un aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 13 settembre con i seguenti orari: mercoledì 9 settembre e venerdì 11 settembre dalle 10:30 alle 14:30; sabato 12 settembre dalle 14:00 alle 19:00; domenica 13 settembre dalle 11:00 alle 18:30. L’ingresso è libero.