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Colori, passione e creatività in mostra a Varano Borghi

La Pro Loco ritorna con l’esposizione di pittura al teatro comunale. Appuntamento domenica 13 settembre

pittura
Mostre

13 Settembre 2026

Il teatro comunale di Varano Borghi si tinge di colore in occasione del nuovo appuntamento con la mostra di pittura.

Domenica 13 settembre dalle 9:00 alle 20:00 si alza il sipario su un’esposizione che punta a mettere in risalto la creatività e la passione degli artisti locali.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Varano Borghi e ha ricevuto il patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 3299013296.

Organizzato da

2 Settembre 2026
Redazione VareseNews
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