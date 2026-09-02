Varano Borghi
Colori, passione e creatività in mostra a Varano Borghi
La Pro Loco ritorna con l’esposizione di pittura al teatro comunale. Appuntamento domenica 13 settembre
Il teatro comunale di Varano Borghi si tinge di colore in occasione del nuovo appuntamento con la mostra di pittura.
Domenica 13 settembre dalle 9:00 alle 20:00 si alza il sipario su un’esposizione che punta a mettere in risalto la creatività e la passione degli artisti locali.
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Varano Borghi e ha ricevuto il patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 3299013296.