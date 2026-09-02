Colori, passione e creatività in mostra a Varano Borghi

Il teatro comunale di Varano Borghi si tinge di colore in occasione del nuovo appuntamento con la mostra di pittura.

Domenica 13 settembre dalle 9:00 alle 20:00 si alza il sipario su un’esposizione che punta a mettere in risalto la creatività e la passione degli artisti locali.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Varano Borghi e ha ricevuto il patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 3299013296.