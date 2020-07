Elisoccorso in azione sul Passo del Cuvignone

Un elicottero di soccorso è entrato in azione quest’oggi – giovedì 23 luglio – per soccorrere una persona dispersa nei boschi sopra l’abitato di Vararo (Cittiglio), in prossimità del Passo del Cuvignone.

La persona ha chiesto aiuto perché in difficoltà, ma secondo le prime informazioni non presenterebbe ferite gravi; tuttavia l’elisoccorso si è portato sulla zona interessata intorno alle ore 12,10, sorvolando la frazione di Vararo.

Foto di repertorio – Articolo aggiornato alle ore 12,17