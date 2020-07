FAD: aumenta la richiesta di ebook per l’educazione continua in medicina

Di recente è stato approvato dal governo italiano il Decreto Scuola, in cui è contenuto un emendamento che prevede l’automatica acquisizione di 50 crediti ECM per i professionisti della salute che hanno svolto il proprio lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale.

In questo modo, una percentuale di professionisti della salute ancora da determinare si troverà ad aver maturato un terzo dei crediti totali da conseguire regolarmente nell’arco di un triennio di formazione.

L’Educazione Continua in Medicina, infatti, indicata con l’acronimo ECM, prevede infatti il conseguimento in tre anni di 150 crediti e si può svolgere attraverso svariate modalità, come per esempio la partecipazione a convegni o congressi dedicati ai professionisti dei vari settori.

In alternativa, può essere effettuata anche mediante corsi ecm tenuti con la formula FAD, ovvero “Formazione a Distanza”, da seguire in qualunque momento e in qualsiasi luogo si preferisca.

Corsi FAD: tutte le ragioni del successo

Un professionista sanitario vive ogni giorno la difficoltà di dover svolgere il proprio lavoro mantenendosi al contempo aggiornato e al passo con i tempi. Avere la possibilità di usufruire di una formazione flessibile, che si accordi con i propri orari, diventa quindi fondamentale: ciò rende anche più sostenibile organizzare la giornata in modo da rimanere sempre efficiente e concentrato, perché i corsi possono essere seguiti comodamente nelle proprie ore libere.

Una delle modalità che si sta diffondendo sempre di più è certamente quella della Formazione a Distanza, che consente di seguire dei corsi online o di studiare su e-book che consentono di ottenere crediti ECM.

Il medico non dovrà fare altro che leggere il libro in formato digitale che maggiormente incontra il suo interesse a livello professionale e poi sostenere un test online per valutare l’apprendimento. Potrà quindi decidere se acquisire i crediti interamente tramite la FAD oppure integrando questo tipo di percorso recandosi comunque a convegni dedicati.

Ovviamente, per essere sicuri di selezionare corsi riconosciuti ufficialmente occorre affidarsi a portali autorizzati, come per esempio ebookecm.it, che indichino anche chiaramente quanti ECM si possono ottenere con ogni testo digitale, così da orientare meglio il professionista nella scelta.

Ebook ECM: i testi utili per tutte le professioni della salute

Tra le proposte che sono valide in ogni ambito medico, figura per esempio “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie”: un professionista che lavora nella sanità, infatti, inevitabilmente presenta inclinazioni naturali all’empatia ma non sempre può riuscire a comunicare in maniera corretta con il paziente.

Parlare con chi presenti una patologia o con i suoi congiunti non significa, infatti, solo esporre una mera diagnosi ma anche fare in modo che questa sia compresa correttamente da tutti, anche se estranei al settore. Ciò implica l’adozione di un linguaggio semplice che esuli da quello accademico, magari accompagnato da tecniche verbali o para-verbali che favoriscano la fruizione da parte dell’utente ma che implichino anche una componente di umanità.

È bene ricordare come il professionista stesso talvolta possa risentire di periodi lavorativi particolarmente stressanti, magari durante la gestione di un’emergenza o se attivo presso un ospedale in una zona ad alta densità di popolazione.

Per questo, nell’e-book “Stress e rischi psicosociali in ambito lavorativo per i professionisti della sanità” viene innanzitutto proposto un focus sulle normative vigenti che riguardano sostegno e orientamento psicologico per il professionista. Vengono toccati temi come lo smart-working e l’importanza della socialità lavorativa, nonché il ruolo chiave giocato dalla famiglia.

Ovviamente, a questo tipo di proposte si affiancano anche testi più specifici dedicati a discipline precise e rivolti quindi per esempio a psicoterapeuti, oncologi, chirurghi, urologi oppure infettivologi ecc.

A prescindere dagli ebook prescelti, il vantaggio sarà quello di poter, di volta in volta, decidere l’argomento che più si preferisce, facendo riferimento sia al numero di crediti di ogni testo digitale sia alle proprie curiosità e necessità professionali.