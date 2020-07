Fagnano Olona punta sulla rigenerazione urbana partecipata

Il sindaco Maria Elena Catelli ha firmato oggi l’avviso per azioni partecipative da parte della comunità e degli operatori privati interessati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana per individuare gli immobili e ambiti interessati dal recupero del patrimonio edilizio esistente sulla base di segnalazioni motivate e documentate. Gli immobili e ambiti interessati dal recupero del patrimonio edilizio esistente sulla base di segnalazioni motivate e documentate.

Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 18 del 26/11/2019 per le “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019).

I Comuni sono chiamati a individuare anche tramite azioni partecipative da parte della comunità e degli operatori privati interessati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, gli immobili e ambiti interessati dal recupero del patrimonio edilizio esistente sulla base di segnalazioni motivate e documentate.

Si invitano quindi tutti i soggetti potenzialmente interessati (cittadinanza, operatori economici, rappresentanti di associazioni, ecc.) a segnalare all’amministrazione comunale:

1) Potenziali e possibili ambiti di rigenerazione urbana, per i quali il Comune possa valutare la previsione di azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r. 12/05, art. 8 bis, c. 1 –l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k);

2) Immobili dismessi da oltre 5 anni aventi qualsiasi destinazione d’uso che causano particolari criticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. –l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a);

3) Edifici a carattere rurale abbandonati da almeno 3 anni oggetto di possibile recupero, così come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a, della L.R. n. 18/2019;

Le segnalazioni, debitamente documentate, dovranno pervenire entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (scadenza 14.08.2020) al Protocollo Generale del Comune.

