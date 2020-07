Il nostro Stefano Ciccone si è laureato

Un grande applauso al “nostro” Stefano Ciccone, collaboratore di SaronnoNews, che oggi, lunedì 13 luglio, si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università dell’Insubria.

105 il voto finale ottenuto da Stefano, appassionato di calcio (è una punta sgusciante, l’ultima stagione ha giocato a Sant’Ilario).

La sua tesi sul giornalismo sportivo tra internet e la tv, è stata scritta in questi mesi di lockdown e anche la discussione è stata sicuramente particolare, da remoto, a distanza: «È stata molto particolare devo dire, però sono contento». A lui i complimenti della redazione di SaronnoNews e VareseNews e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro.