La Regione Lombardia festeggia 50 anni di età, mezzo secolo di storia: nella primavera del 1970 nascevano le istituzioni regionali, tra cui appunto anche la Lombardia.

Il “compleanno” sarà celebrato dal Consiglio regionale di martedì 7 luglio, che si terrà dalle 10 alle ore 20 e inizierà appunto con la celebrazione dei 50 anni di Regione Lombardia.

Sono previsti gli interventi dei Presidenti del Consiglio regionale Alessandro Fermi e della Regione Lombardia Attilio Fontana. Nella scaletta dell’evento, al quale sono stati invitati gli ex Presidenti del Consiglio regionale, anche una “lectio” del primo Presidente di Regione Lombardia, Piero Bassetti. All’incirca alle ore 10, poco prima dell’inizio dell’evento, verranno inaugurati i primi pannelli di una mostra storica la cui completa esposizione e apertura al pubblico sono in calendario per il mese di ottobre.

All’ordine del giorno dei lavori consiliari il question time, il progetto di legge sulle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese legate all’emergenza COVID e una serie di mozioni che riguardano il riconoscimento della “Croce verde al merito” per il personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus (primo firmatario Federico Romani di Fratelli d’Italia); l’utilizzo del Mes per contrastare la crisi pandemica (Raffaele Straniero, PD); la trasparenza sulle risorse pubbliche alla sanità privata (Gian Antonio Girelli, PD); le iniziative per il rilancio del turismo sul Garda (Gabriele Barucco, Forza Italia); la crisi occupazionale della Corneliani di Mantova (Alessandra Cappellari, Lega); le criticità legate all’abbinamento del voto regionale e quello referendario del 20 e 21 settembre prossimi (Michele Usuelli, + Europa- Radicali); la crisi causata dal COVID degli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie lombarde (Alessandro Corbetta, Lega); gli interventi per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico (Nicola Di Marco, Movimento 5 Stelle).

La seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale.