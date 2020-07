Maltempo in arrivo: da mercoledì annunciati temporali

Maltempo in arrivo sul Varesotto. Correnti occidentali scorrono tra l’anticiclone sul Mediterraneo e l’Europa meridionale e le basse pressioni più a Nord. Il tempo oggi resta debolmente instabile.

Dal pomeriggio di domani, mercoledì 22 luglio, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporali a partire dai rilievi, che nel corso del pomeriggio andranno ad interessare anche i settori di pianura. I fenomeni si sposteranno da Nord a Sud, esaurendosi in serata sui settori alpini, mentre potranno essere ancora presenti in parte sulla pianura e fino alle prime ore di giovedì. Verso la serata di domani 22 luglio annunciati rinforzi di vento, dapprima dai quadranti meridionali, poi dai quadranti orientali (velocità medie orarie: in pianura fino a 30 km/h, con raffiche fino a 35 km/h; tra 700-1500 metri circa velocità medie orarie fino a 45 km/ h).

I fenomeni di ventilazione interesseranno principalmente la Pianura (in particolare la Bassa Pianura), l’Appennino e la fascia prealpina sotto i 1500 metri (in particolare occidentale).

La Protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta meteo di “Attenzione ordinaria” per il Varesotto tra mezzogiorno e mezzanotte di domani.

Per giovedì sono annunciate condizioni di instabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte della giornata.