Mario Serafini è il nuovo vicesindaco di Porto Ceresio. Già assessore con deleghe all’Ecologia e ai Sistemi informatici, Serafini ora ricoprirà anche quella Manutenzione. «Una persona di grande capacità – commenta il sindaco Jenny Santi – di cui ho grande stima».

La decisione del sindaco Jenny Santi arriva dopo l’uscita dalla maggioranza del vicesindaco precedente Marco Prestifilippo. Una situazione delicata anche a causa delle defezioni dell’assessore Franco Pozzi e del consigliere comunale Monia Casale.

L’amministrazione di Porto Ceresio potrebbe quindi correre il rischio di non raggiungere il numero di voti legali per l’approvazione degli ordini del giorno al prossimo consiglio comunale e una serie di progetti significativi: come il protocollo d’intesa tra Comune e Rfi per la riqualificazione dell’ex-dormitorio e dell’area circostante alla stazione, ma anche il completamento dei lavori di pulizia del rio Vallone e del torrente Bertolla.