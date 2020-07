Mille kit per i tifosi per prenotare l’abbonamento alla Openjobmetis

Non è ancora una vera “campagna abbonamenti”, ma la Pallacanestro Varese lancia la vendita dei primi mille “Fan kit prelazione”, un sistema per ipotecare il proprio posto al palazzetto e avere in cambio anche una serie di vantaggi e oggetti di merchandising. Una scelta dovuta all’incertezza causata dall’epidemia di Covid-19, che rende difficile programmare il posizionamento dei tifosi con mesi di anticipo sulla stagione sportiva.

Ecco quindi come funzionerà questo tipo di prelazione: da sabato 4 luglio sono a disposizione mille kit al costo di 100 euro ciascuno. All’interno, il kit comprende un coupon del valore di 100 euro sull’abbonamento alla stagione 2020-21 (quindi questi soldi verranno stornati al momento dell’acquisto della tessera), una mascherina con i colori del club offerta dallo sponsor Openjobmetis, una maglietta esclusiva, un buono di 25 euro da spendere nei punti vendita Tigros e la possibilità di vincere cinque vacanze offerte da Essevacation, altro sponsor della società biancorossa.

I kit sono in vendita sia alla biglietteria dell’Enerxenia Arena, sia online (200 i kit disponibili con questa modalità). I giorni di apertura del palazzetto sono giovedì e venerdì (dalle 16 alle 19) e sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17). Per sfruttare il canale online ci si può invece collegare a QUESTO indirizzo.

Riportiamo qui la comunicazione della Pallacanestro Varese riguardo il coupon da 100 euro contenuto nel kit.

«Il Coupon può essere utilizzato in campagna abbonamenti e dà diritto ad uno sconto di € 100 sulla sottoscrizione di un abbonamento stagionale 2020-2021 in qualsiasi settore. Qualora non sia possibile attivare la campagna abbonamenti per cause di forza maggiore, il coupon potrà essere utilizzato per l’acquisto di biglietti (il coupon avrà validità per tutta la Regular Season 2020-2021). In nessun caso il coupon potrà dare diritto ad un rimborso pari al valore dello sconto indicato.

Il coupon è personale e non cedibile. Il coupon è numerato. La numerazione sarà valida come prelazione qualora vengano imposte delle limitazioni alla capienza dell’impianto. In questa ipotesi Pallacanestro Varese comunicherà ai possessori del coupon le modalità per esercitare la prelazione. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del coupon è possibile scrivere a: biglietteria@pallacanestrovarese.it».