Una serata in Bretagna: “Il mistero Henri Pick” al cinema all’aperto a Gallarate

Nuovo appuntamento con il cinema all’aperto a Gallarate: martedì 21 luglio nel cortile del Broletto sarà proiettato il film di Rémi Bezançon Il mistero Henri Pick, con un grande Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz.

Tra i paesaggi della sempre splendida Bretagna si svolge la misteriosa storia che ruota intorno a un romanzo e al suo autore un certo Henri Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima. La vedova, intervistata, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla.

Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Deciso a scoprire la verità, il critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini) decide di indagare sulla vera identità dell’autore, aiutato dalla figlia del pizzaiolo.

Ricordiamo che il costo unico del biglietto è di € 5 e in caso di maltempo le proiezioni si tengono al Cinema delle Arti, organizzato secondo le normative di sicurezza.

I successivi appuntamenti del cinema all’aperto a Gallarate

Giovedì 23/7 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen, con T. Chalamet, E. Fanning, S. Gomez.

Martedì 28/7 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani, con A. Gassmann, I. Ragonese, R. De Palma.

Giovedì 30/7 JUDY di Rupert Goold, con R. Zellweger, F. Wittrock, R. Sewell.

Martedì 4/8 SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach, con K. Hitchen, D. Honeywood, R. Stone.

Giovedì 6/8 THE FAREWELL – Una bugia buona di Lulu Wang, con Awkwafina, S. Zhao, X Mayo.

Martedì 11/8 LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos, con D. Auteuil, G. Canet, D. Tillier.

Giovedì 13/8 SULLE ALI DELL’AVVENTURA di Nicolas Vanier, con J.-P. Rouve, M. Doutey, L. Vazquez.