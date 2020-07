Potenziare il turismo di prossimità: le iniziative di AIME

L’Italia è famosa per le preziosità artistiche e la bellezza dei propri

paesaggi. La Lombardia da anni sta investendo nella promozione turistica a livello internazionale.

In questo contesto si colloca la provincia di Varese a cui vengono riconosciute potenzialità di un turismo esperienziale che va dallo sport all’arte, dalla cultura alla gastronomia, dalla ricettività al wellness.



« La nostra provincia – spiega in un comunicato AIME (Associazione imprenditori europei) – vanta bellezze e attrattività degne sempre più di essere scoperte, valorizzate e vissute e le sue potenzialità possono e devono esprimersi in sinergia con il tessuto economico, che può essere in grado a sua volta di accrescere l’attrattività del territorio, consentendone lo sviluppo e l’aumento di occupazione».

Partendo da questa visione Jenny Santi, la neo eletta Presidente di AIME TURISMO, nonché sindaco di Porto Ceresio, intende sviluppare una serie di azioni mirate a favorire il rapporto tra pubblico e privato nell’ambito turistico.



«Sappiamo che il nostro è un territorio tradizionalmente intraprendente – spiega Jenny Santi – e pur nella consapevolezza che il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, questa criticità potrebbe diventare una occasione per far emergere potenzialità ancora inespresse, concretizzando nuove opportunità di promozione e di lavoro».

Nell’ambito di queste attività promosse da AIME (Associazione Imprenditori Europei), la prima è prevista per domenica 12 Luglio: una giornata dedicata al Turismo di Prossimità che vede il coinvolgimento degli Enti Locali, Proloco e Associazioni e le attività di accoglienza territoriale.



L’obiettivo è di favorire la sinergia tra i Comuni ed i soggetti privati con capacità imprenditoriale che abbiano la volontà o la necessità di modificare o ampliare il proprio business.

Una attività tutto sommato semplice da realizzare, mantenendo aperti i negozi, i bar, i musei e con l’invito ai ristoranti di proporre per questa giornata un menù speciale che richiami le tradizioni della

nostra terra.

L’iniziativa di AIME ha già ottenuto il patrocinio di UPEL, l’Unione Provinciale Enti Locali e la disponibilità di ANCI Lombardia a valutare la concessione del Patrocinio ai Comuni aderenti alla

manifestazione che ne faranno richiesta.