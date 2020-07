Riapre Linate, senza decolli fino a mercoledì

Dopo quattro mesi di stop l’aeroporto di Milano Linate riapre ufficialmente lunedì 13 luglio, ma fino a mercoledì 15 luglio non sono previsti voli: quattro decolli e quattro atterraggi verso e da Francoforte, Madrid e Malta.

Il tutto in anticipo rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei trasporti dello scorso 12 giugno – che prevedeva la chiusura di Linate fino alle 23.59 di martedì 14 luglio – e nonostante l’esiguità delle quote di traffico. L’annuncio, a sorpresa, della ripartenza anticipata è avvenuto settimana scorsa.

Sea, la società di gestione di Linate e Malpensa, aveva chiesto al ministero un rinvio della riapertura dello scalo milanese, per ragioni economiche e perché i cantieri aperti rendono complesso gestire le misure di sicurezza anti-Covid e limita i movimenti – decolli e atterraggi – per ora. La riapertura di Linate in queste condizioni potrebbe costare a Sea 2,5 milioni di euro al mese, in un contesto in cui le perdite oscillano tra 25 e 30 milioni al mese e impongono il massimo del risparmio (per questo, ad esempio, anche a Malpensa è stato utilizzato per mesi il solo Terminal 2 e ancora adesso si opera con un solo terminal).

LE COMPAGNIE AEREE

Il 15 luglio voleranno Iberia, Air Malta e Lufthansa. Tutte le compagnie, che avevano stabilito una programmazione a partire dall’1 agosto, stanno ridefinendo i collegamenti. Alitalia non tornerà a Linate prima del 24 luglio, con voli per la Sardegna. Per tutte le altre rotte, internazionali e non, la compagnia continuerà a operare da Malpensa fino a fine mese. Dall’hub varesotto Alitalia volerà solamente verso Roma Fiumicino e New York (dal 15 agosto).