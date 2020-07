Senza cintura di sicurezza e al controllo della Polizia puzzano di vino: doppia multa

Durante il regolare servizio di pattugliamento notturno a Gallarate, gli agenti del Commissariato hanno notato un veicolo in transito che hanno deciso di fermare e controllare. Gli occupanti, non solo stavano circolando non facendo uso regolare della cintura di sicurezza, ma gli agenti da subito hanno avvertito un forte odore di vino all’interno dell’abitacolo: il conducente è stato sottoposto a controllo con etilometro. Guida sotto l’influenza di alcool e multa, in aggiunta a quella per il mancato uso della cintura di sicurezza.

È stato sorpreso a “fare la spesa” senza pagare, anzi pagando solo una lattina di birra: per questo nel pomeriggio di lunedì 6 luglio è finito nei guai un cittadino indiano

L’addetto alla sorveglianza di un supermercato della città infatti, dalla sua postazione, fin da subito ha notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dell’esercizio commerciale, riempiendo il carrello per poi occultare velocemente tutti i prodotti all’interno del suo zaino e recarsi alla cassa veloce dove ha pagato appunto solo una lattina di birra.

Immediatamente l’operatore ha fermato il soggetto e avvisato le forze dell’ordine che prontamente sono intervenute sul posto. La merce prelevata, per un valore di circa 80 euro, è stata restituita al supermercato, e il ragazzo è stato denunciato dalla Polizia di Stto per furto aggravato. Inoltre, dai controlli effettuati, il soggetto è risultato essere attualmente irregolare sul territorio nazionale in quanto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da tempo.