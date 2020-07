I titolari de “La Bottega” del Gaggiolo “solidarietà dei clienti, bene le indagini“

«Ci hanno chiamati subito e subito abbiamo visto il disastro. Poi le indagini sono immediatamente partite e i carabinieri hanno acquisito le immagini della video sorveglianza».

C’è un buco nel muro perimetrale de “La Bottega“, il bar con autolavaggio di via Monte Generso a castello domenica scorsa teatro di un’esplosione che poteva finire anche peggio, oltre all’incendio al magazzino dove vengono ricoverati gli attrezzi e i prodotti per pulire le auto.

L’autolavaggio è presente da una quarantina d’anni mentre il bar è stato aperto a condizione famigliare da circa 5 anni.

A raccontare come sono andate le cose è Cristian, uno dei titolari.

«Siamo arrivato sul posto domenica pomeriggio, che è giorno di chiusura. Spera un grande caos, un viavai di vigili del fuoco e il gazebo esterno all’autolavaggio era completamente distrutto».

I titolari de La Bottega non si danno per vinti, sostenuti anche dalle tante chiamate arrivate al bar.

«In questi giorni sono state diverse le chiamate al telefono, i passaggi dei clienti per sapere se andava tutto bene», spiega Cristian, che preferisce non commentare altrimenti dopo il fermo di un ex dipendente dell’autolavaggio: «La giustizia faccia il suo corso».