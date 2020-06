Scoppia bombola di gas a Cantello

Il boato, l’allarme e la corsa con le sirene dei vigili del fuoco, che all’arrivo sul posto hanno trovato una scena da film, con fumo, puzza di briciato e preoccupazione per la ricerca di possibili feriti.

Tutto per via di una bombola del gas Gpl esplosa attorno alle 18 di domenica all’esterno in via Monte Generoso all’esterno di una attività.

Il colpo avvertito dai residenti è stato così forte che diverse telefonate sono arrivare al 115: “Correte, è scoppiato qualcosa”.

I vigili del fuoco sono arrivati con diversi mezzi ed è stato allertato anche il 118, che per fortuna non ha dovuto medicare o ricoverare nessuno.

Sul posto è arrivata anche la protezione civile comunale. L’intervento di messa in sicurezza con autopompa e autobotte è durato circa un’ora.

Lo scoppio ha interessato altre due bombole. Si indaga sulle cause.