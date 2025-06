Cagnolina trovata a Valmorea: si cerca il proprietario

È stata trovata questa mattina, lungo via dei Mulini a Valmorea, una cagnolina di circa 6-8 anni, smarrita e senza riferimenti noti. L’animale è stato preso in cura e portato alla clinica veterinaria di Gaggiolo, dove è stata accertata la presenza di un microchip purtroppo non registrato né nell’anagrafe canina italiana né in quella svizzera.

La cagnolina, di indole tranquilla e ben curata, lascia pensare che possa essersi smarrita e non essere un caso di abbandono. Al momento si trova in buone condizioni e riceve le cure necessarie, ma l’obiettivo è riuscire a rintracciare al più presto i suoi proprietari.

L’appello arriva dalla clinica che ha voluto condividere la vicenda con la redazione per amplificare la possibilità di ritrovare la famiglia dell’animale. Chiunque riconosca la cagnolina dalla foto o abbia informazioni utili è invitato a contattare la clinica veterinaria di Gaggiolo al numero 0332418640.