Due concerti di MDF a Cantello per Un viaggio che nasce dal cuore

Ultimi biglietti disponibili per due serate che sono veri e propri viaggi nella storia e nei paesaggi d’Italia. Scorci e memorie che prendono vita grazie alla poesia di melodie e parole dei suoi cantautori. L’appuntamento è per il 21 e 22 marzo al Teatro Pax di Cantello con la band MDF: seguendo il filo rosso delle canzoni d’autore che hanno segnato la storia del nostro paese dal secondo dopoguerra a oggi, l’evento benefico costituisce in due tappe Un viaggio che nasce dal cuore, in memoria di Andrea Filippi, ragazzo scomparso dieci anni fa a causa di un tumore. Aveva 26 anni.

Andrea era stato in cura all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte sostenuta da Fondazione Giacomo Ascoli. Una realtà cui la famiglia è rimasta legata nel tempo, scegliendo di ricordare Andrea con eventi benefici di raccolta fondi per i progetti della Fondazione per strutture, servizi e ricerca a sostegno dei bambini malati e delle loro famiglie. Proprio come questi dei prossimi 21 e 22 marzo.

«Andrea amava la musica, soprattutto quella italiana, e amava ballarla. Avrebbe amato queste serate – racconta la sorella, Lisa Filippi – Il suo viaggio è stato breve. Difficile, ma pieno di amore. La vita è per tutti un viaggio in cui tutto può succedere: qualcosa di bello, divertente, a volte amaro. Ma è sempre il viaggio più straordinario che possiamo vivere e condividere. Lo facciamo insieme in queste serate, per trasformare il dolore in energia e l’amore in azione».

Ecco l’origine e lo scopo delle serate in musica Un viaggio che nasce dal cuore con la MDF band, da sempre vicina a Fondazione Giacomo Ascoli.

La prima serata, sabato 21 marzo, è un viaggio tra i luoghi più suggestivi d’Italia, le cui bellezze hanno ispirato grandi cantautori e le loro indimenticabili canzoni.

Domenica 22 marzo un altro viaggio, che attraversa l’Italia in chiave però storica, guidati da canzoni divenute iconiche di intere generazioni per ritmo, stile e sonorità. Il tutto sempre accompagnato da immagini evocative sullo sfondo.

Il risultato è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, capace di restituire al pubblico non solo un omaggio musicale, ma anche un percorso culturale e sensoriale, accessibile a tutte le età.

«Ogni luogo e ogni decade, saranno introdotte da una narrazione per due spettacoli unici, fatti di musiche e parole che sono memoria condivisa, da vivere insieme in un clima festoso, dallo spirito di rinascita del secondo dopoguerra alle fatiche di oggi, da Modugno ad Alfa e Lucio Corsi – racconta Matteo Lovito, cantante della MDF– Vogliamo ricordare e portare un messaggio di speranza, consapevoli che la musica di oggi nel futuro ci permetterà ancora di rivivere grandi emozioni».

Le persone che parteciperanno al Viaggio che nasce dal cuore contribuiranno a finanziare i progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per strutture, ricerca e servizi a sostegno dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e delle loro famiglie.

La donazione consigliata è di 15 euro per ogni biglietto.

Per aderire scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it.