Lavori di manutenzione a Cantello: chiude per il fine settimana via Lugano

Il Comune di Cantello ha disposto la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Lugano per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione. Il provvedimento si è reso necessario per permettere il taglio delle rive a monte del sedime stradale, un intervento programmato per il prossimo fine settimana. (Foto di repertorio)

I dettagli della chiusura

L’ordinanza, firmata dal Responsabile dell’Area Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile, prevede il blocco totale della circolazione nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Il tratto interessato è quello compreso tra l’intersezione con la piazzola ecologica e l’innesto con via per Rodero (strada provinciale 20).

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 08:00 alle ore 17:30 in entrambi i giorni, o comunque fino al completamento delle operazioni. La decisione è stata presa per tutelare il patrimonio stradale e garantire la sicurezza pubblica durante le delicate fasi del cantiere.

Gestione del cantiere e viabilità

I lavori sono stati affidati alla ditta Brusa Fabrizio, che avrà il compito di delimitare l’area interessata e installare l’apposita segnaletica verticale e di preavviso per gli automobilisti. La verifica della corretta posa dei cartelli provvisori spetterà al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.

«Il personale del Servizio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e delle altre Forze di Polizia – si legge nel provvedimento – sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza».

Informazioni ai cittadini

Il responsabile del procedimento è l’Agente Scelto Raffaele Mirabelli. L’amministrazione ricorda che per eventuali trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. La pubblicità dell’atto è garantita tramite l’albo pretorio e i consueti canali di diffusione istituzionale del Comune di Cantello