Varese News

Varese Laghi

Lavori di manutenzione a Cantello: chiude per il fine settimana via Lugano

L'ordinanza della Polizia Locale prevede lo stop ai veicoli dalle 8 alle 17:30 nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo per permettere alla ditta incaricata di operare sulle scarpate

Protezione civile - Gruppi di Cantello e Malnate

Il Comune di Cantello ha disposto la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Lugano per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni lavori di manutenzione. Il provvedimento si è reso necessario per permettere il taglio delle rive a monte del sedime stradale, un intervento programmato per il prossimo fine settimana. (Foto di repertorio)

I dettagli della chiusura

L’ordinanza, firmata dal Responsabile dell’Area Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile, prevede il blocco totale della circolazione nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Il tratto interessato è quello compreso tra l’intersezione con la piazzola ecologica e l’innesto con via per Rodero (strada provinciale 20).

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 08:00 alle ore 17:30 in entrambi i giorni, o comunque fino al completamento delle operazioni. La decisione è stata presa per tutelare il patrimonio stradale e garantire la sicurezza pubblica durante le delicate fasi del cantiere.

Gestione del cantiere e viabilità

I lavori sono stati affidati alla ditta Brusa Fabrizio, che avrà il compito di delimitare l’area interessata e installare l’apposita segnaletica verticale e di preavviso per gli automobilisti. La verifica della corretta posa dei cartelli provvisori spetterà al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.

«Il personale del Servizio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e delle altre Forze di Polizia – si legge nel provvedimento – sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza».

Informazioni ai cittadini

Il responsabile del procedimento è l’Agente Scelto Raffaele Mirabelli. L’amministrazione ricorda che per eventuali trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. La pubblicità dell’atto è garantita tramite l’albo pretorio e i consueti canali di diffusione istituzionale del Comune di Cantello

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.