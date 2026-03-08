Incendio a Cantello: fiamme in un’abitazione a Ligurno
L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio per un'abitazione in via belvedere. Sul posto i Vigili del fuoco
Incendio in un’abitazione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, a Cantello, in località Ligurno, in prossimità di via Belvedere (immagine di repertorio).
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del rogo né sull’eventuale presenza di feriti.
Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione nella zona e a transitare con cautela, evitando di recarsi sul posto per curiosità. L’obiettivo è permettere ai soccorritori di operare senza intralci e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di intervento.
(Seguono aggiornamenti)
