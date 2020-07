A Villa Tosi l’ultimo appuntamento con “Notturno in Musica”

Venerdì 31 luglio alle ore 21.30 nel parco di Villa Ottolini Tosi è in programma il quarto appuntamento musicale proposto dall’Associazione Musicale Rossini nell’ambito di BACultura per l’Estate.

La serata ruota intorno alla figura del grande compositore Ludwig Van Beethoven di cui si festeggiano quest’anno i 250 anni della nascita. Il duo formato dai docenti della sezione di musica classica della Rossini, il pianista Roberto Bottini e il flautista Roberto Bertolin, eseguirà in apertura della serata le Variazioni op. 107 composte nel 1818, seguite, in successione, da opere di F. J. Haydn, di W. A. Mozart, di A. Salieri, di J. Field.

“Con questo ‘Notturno’ si chiude la prima parte della sezione musicale del calendario culturale dell’estate, di cui stiamo mettendo a punto il prosieguo – commenta la vicesindaco e assessore all’identità e Cultura Manuela Maffioli -. Mentre il cinema all’aperto sarà protagonista per tutto agosto, mettiamo la musica, come già la letteratura, in pausa per poche settimane, con il conforto e la soddisfazione di un riscontro davvero strepitoso, in termini di partecipazione e gradimento, al di là di ogni aspettativa. La nostra comunità e il pubblico venuto anche da fuori città hanno dimostrato di condividere e apprezzare la formula con cui Busto ha saputo e voluto riportare subito la cultura dal vivo: lentamente e in sicurezza, valorizzando anche spazi verdi inediti, di grande suggestione e atmosfera, ormai consacrati alla fruizione culturale e candidati a ospitarla anche in futuro”.

Il pubblico potrà partecipare al concerto previa prenotazione (e-mail: amrossini.info@gmail.com. Tel: 3471268420) e, come di consueto, in alternativa attraverso la diretta streaming sulle pagine Fb della Rossini e della Città di Busto Arsizio.