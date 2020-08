Bake Off Italia, due varesine nel cast dell’edizione 2020

Ci sono anche due concorrenti varesine nel cast della prossima edizione di Bake Off Italia, in onda dal 4 settembre su Real Time.

La celebre trasmissione dedicata al mondo della pasticceria sarà presentata da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e una new entry Csaba Dalla Zorza, già volto noto di Cortesie per gli ospiti.

Nel cast di questa edizione vedremo anche Chiara Cajelli di Varano Borghi, una food-writer che nel suo blog «bocconciniqb.com», oltre alle classiche ricette, dolci e salate, propone una versione esteticamente identica anche per i cani. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare a se stessa e a tutti la sua bravura. Qui il video di presentazione

Viene da Gallarate invece Sara Moalli, 28 anni, è una designer che ha trovato nella passione per la pasticceria la vera se stessa. Studiando è diventata sempre più brava in cucina. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può cambiare radicalmente la sua vita e diventare una pasticcera professionista. Qui il video di presentazione

Tra i concorrenti anche un giovane comasco, Giovanni Stilo, 24 anni di Locate Varesino: un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe. La sua passione per la pasticceria nasce sin dall’infanzia quando, per golosità, si è cimentato nella preparazione di dolci. Pretende molto da se stesso e partecipa a Bake Off Italia per mettersi in gioco e portare il suo lato artistico sotto il tendone. Qui il video di presentazione