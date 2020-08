C’è il Gran Premio Città di Varese: Le Bettole si rimettono l’abito da sera

Dodici sfidanti e un campione in carica che non ha alcuna voglia di abdicare: è questo il riassunto della vigilia per il Gran Premio Città di Varese, l’appuntamento più atteso della stagione estiva del galoppo e anche l’atto di chiusura del programma dopo due mesi di corse.

Per l’occasione, “Le Bettole” tornano a vestire l’abito da sera: dopo una serie di riunioni programmate a partire dal tardo pomeriggio, sabato 29 agosto l’ippodromo darà il via alle gare alle ore 20 per arrivare al clou intorno alle 22,15, orario in cui è programmato il Gran Premio. Prima del quale, al solito, verrà effettuata la sfilata dei cavalli per sottolineare l’importanza di una gara che dal punto di vista strettamente tecnico è seconda (a Varese) solo al Criterium e che mette sul piatto un grande carico di storia (sarà la 69a edizione) ed eleganza. Restano ovviamente in vigore le misure di sicurezza e di distanziamento: un migliaio gli spettatori ammessi all’ippodromo che quindi non potrà regalare il consueto colpo d’occhio come di solito avviene in questa occasione. Ma visto come si erano messe le cose in questo 2020, stavolta va benissimo così.

In pista – quella in erba, la distanza è di 2.250 metri – come detto tornerà il campione 2019, Blu Navy Seals, un maschio di 5 anni punta di diamante del clan Botti che sarà affidata alla monta esperta di Dario Vargiu. Blu Navy Seals parte con addosso due fardelli: quello psicologico di essere il favorito e quello fisico di chili che lo pongono a essere nettamente il top weight del lotto di 13 partenti.

Un folto gruppo nel quale non mancano parecchi pretendenti al trono: gli allenatori di casa nostra ci provano sia Bruno Grizzetti sia Marco Gonnelli: il primo schiera il 4 anni Siang affidato a Ivan Rossi e il 3 anni Amici Miei che avrà in sella Marcello Belli; il secondo invece punta su Universo Sprite condotto da Sara Spampatti che potrebbe sfruttare il proprio “pesino”. Chi è presente in forze è il pisano Marco Gasparini che sarà alle Bettole con tre allievi, tutti da tenere d’occhio: Deplusenplus con Andrea Fele, Caterpillar con Gavino Sanna e Jamin Master con Mario Sanna.

Attenzione però anche al meteo: se il terreno dovesse farsi pesante – e le previsioni di questi due giorni non sono tra le migliori – potrebbero salire le quotazioni di quei purosangue meno zavorrati dall’handicapper. Kaiser Soze (in sella Dario Di Tocco) potrebbe così diventare una pedina importante ancor più dell’altro allievo di Roberto Biondi, il più quotato Maeva di Breme che appare penalizzato dal peso. Di seguito l’elenco completo dei partenti.

1) Blu Navy Seals (D. Vargiu); 2) Maeva di Breme (A. Mezzatesta); 3) Pinky Guy (A. D. Migheli); 4) Deplusenplus (A. Fele); 5) Siang (I. Rossi); 6) Desire to Fire (A. Bossa); 7) Caterpillar (G. Sanna); 8) Ser Geims (G. Chioffi); 9) Universo Sprite (S. Spampatti); 10) Amici Miei (M. Belli); 11) Jamin Master (M. Sanna): 12) Kaiser Soze (D. Di Tocco); 13) Benazzi (A. Deias).

Il resto della riunione, come da tradizione, è comunque di buon livello; si comincia con il Premio SIRE – condizionata con 5 cavalli al via – seguita dal “Domenico Ferrero” sui 2.100 metri della pista in erba. Handicap al femminile per la terza corsa con otto pretendenti al successo mentre l’antipasto del Gran Premio sarà la gara dedicata ad amazzoni e gentlemen ed è inserita nel palinsesto nazionale. Chiusura con il “Premio Grizzetti” dalla buona dotazione, ultimo confronto della stagione sull’anello delle “Bettole”, nei minuti in cui da qualche parte i vincitori del Città di Varese staranno celebrando l’impresa.