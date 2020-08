Una giornata di lavoro per domare l’incendio che ha distrutto Villa Corso

Sono proseguite oltre il pomeriggio di oggi le operazioni dei vigili del fuoco per domare l’incendio che ha distrutto villa Corso a Bodio Lomnago. Il fuoco, divampato nell’abitazione vicina intorno alle 9 di questa mattina, si è esteso alla dimora storica e ha tenuto impegnati per tutto il giorno uomini e mezzi di soccorso.

Alle 17 di oggi ancora due le squadre in azione sul posto per mettere in sicurezza l’area della villa settecentesca ed evitare ogni possibile ripresa delle fiamme.

Le famiglie che si trovavano all’interno della villa e della casa confinante hanno lasciato le abitazioni e, una volta concluse le operazioni, sarà emessa un’ordinanza di inagibilità per gli edifici interessati dall’incendio. L’area, poco distante dal centro storico, resta transennata.

Sul posto, per tutta la giornata di oggi, è rimasta anche il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli.